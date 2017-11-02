Сегодня в рамках выездного заседания депутаты Заневского городского поселения посетили стройку открытого плоскостного физкультурного комплекса в поселке Янино-1 Всеволожского района.

Расположится универсальный комплекс типа «зима-лето» в границах густонаселенного жилого квартала вблизи среднеобразовательной школы. Его возведение местная администрация доверила ООО «Строительные интеллектуальные системы». По договору окончание работ – декабрь 2018 года, площадь застройки – 16531 кв. м, стоимость – 114 млн 332 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения.

Стадион решено оснастить зонами для игры в футбол, баскетбол и теннис; бега по кругу и по прямой; прыжков в длину и высоту; прыжков с шестом. Кроме этого, предусмотрено наличие вестибюля, раздевалок, медицинского пункта, служебных помещений и паркинга. Вся инфраструктура приспособлена под нужды людей с ограниченными возможностями.

– Сегодня я поручил своим коллегам обратить особое внимание на ход строительства. Объект достаточно затратный и имеет районное значение, мы не имеем права допустить сбоев по срокам или некачественных работ. Поэтому осматривать площадку строительства депутаты теперь будут регулярно. Если же возникнут какие-то вопросы к строительной компании, то спрашивать будем безотлагательно и максимально предметно, – подчеркнул глава муниципального образования Вячеслав Кондратьев.