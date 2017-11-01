Молокозавод в Разметелево будет ориентироваться на самых взыскательных потребителей

После запуска нового молочного комбината в Разметелево, открытие которого запланировано на 2018 год, готовая продукция, кроме розничной продажи, будет поступать в учреждения социальной сферы – больницы, детские сады и школы.

Об этом газете «Всеволожские вести» сообщил заместитель генерального директора АО «Совхоз «Всеволожский» Максим Ветчинников. Также он рассказал, что в хозяйстве планируется обновление стада за счет постепенной замены коров голштинской породы на монбельярдскую, молоко которых отличается высоким содержанием белков и более подходит для сыроварения.

Напомним, скоро ряды районных сыроделов пополнятся новым «бойцом» на молочном фронте – АО «Совхоз «Всеволожский» уже в следующем, 2018 году планирует построить собственный завод по переработке молока и в том числе производству сыра твердых сортов, таких как «Российский» и «Пошехонский».

В настоящее время хозяйственный комплекс АО «Совхоз «Всеволожский» расположен на арендованных землях площадью 750 га в деревне Разметелево. Хозяйство успешно занимается разведением крупного рогатого скота и молочным производством – только за прошлый год было реализовано почти 6 тысяч тонн молока, а поголовье скота исчисляется 1,8 тысячи коров пестрой голштинской породы. Оборот компании за прошлый год составил 172 миллиона рублей.

Под новое производство планируется реконструировать старый молокозавод, давно прекративший свою работу. Для реконструкции, а также закупки и установки современного оборудования необходимо вложить порядка 80 миллионов рублей кредитных средств. Непосредственно производство расположится на 1 тысяче квадратных метров, складские же помещения займут площадь вдвое меньше.

Мощность нового молочного комбината позволит ежедневно перерабатывать до 20 тонн продукции, то есть практически все молоко, которое производит АО «Совхоз «Всеволожский». Объем же готовой продукции – кисломолочки и сыров – составит около 10 тонн в сутки.

Ввод объекта в эксплуатацию предполагается во второй половине 2018 года. В настоящее время уже зарегистрирована торговая марка «Разметелево».

Светлана ЗАВАДСКАЯ