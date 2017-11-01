Администрация Ленинградской области запускает строительство дорожной развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино. Стоимость первого этапа составляет 250 млн рублей, выделяемых из регионального бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. Документом предусмотрено проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление строительного контроля и авторского надзора, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«На протяжении нескольких лет правительство Ленинградской области при поддержке Министерства транспорта России последовательно выполняет обязательства по строительству и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры. Только в октябре открыты долгожданные новые участки на Киевском шоссе, трассе «Сортавала» и подъезде к портовому комплексу «Усть-Луга», – отмечает губернатор. – Также повышенное внимание мы уделяем быстрорастущим микрорайонам, прилегающим к Санкт-Петербургу. Уже открыт проезд под КАДом в Мурино, теперь мы начинаем новый этап – проектирование и строительство там полноценной дорожной развязки».

Государственным заказчиком объекта будет выступать ГКУ «Ленавтодор». Объект включен в адресную инвестиционную программу комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на период до конца 2020 года. Общая стоимость строительства развязки составит почти миллиард рублей. При этом объект будет возводиться в рамках государственно-частного партнёрства Ленинградской области и компаний-застройщиков, работающих на территории Мурино и Нового Девяткино.

Комитету по дорожному хозяйству также поручено в постоянном режиме отслеживать работу светофорного поста на перекрестке Шоссейной улицы, где ранее был перенастроен временной режим работы.