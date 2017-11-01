Управление ФНС России по Ленинградской области приглашает налогоплательщиков принять участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме: «Изменения в налоговом законодательстве, определяющие условия, препятствующие созданию налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств. Актуальная судебная практика, сложившаяся в регионе по вопросам применения налогового законодательства».

Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Предусмотрено рассмотрение вопросов правоприменительной практики налоговых органов по итогам 2016–2017 г.г., разъяснение типовых нарушений обязательных требований, обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Проведение мероприятия запланировано на 15 ноября в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 34.

О готовности принять участие в мероприятии (лично или направив уполномоченного представителя) необходимо сообщить не позднее 7 ноября по адресу электронной почты: otvet@r47.nalog.ru

Вопросы для проведения публичного обсуждения можно направлять по вышеуказанному адресу электронной почты до 31 октября.