Сегодня утром глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский побывал в небольшом фермерском хозяйстве, расположенном в окрестностях деревни Хиттолово. На одном из совещаний он эмоционально пообещал лично убедиться в успехах и ознакомиться с проблемами районных фермеров, и вот теперь держит данное слово.

Руководитель хозяйства Михаил Сеньков по праву считается пионером фермерского движения в Ленинградской области – более четверти века назад, в 1991 году, создал он свое семейное предприятие.

В собственности у фермера 50 гектаров земли, поголовье скота перевалило за сотню голов, в их числе 40 дойных коров. В настоящее время хозяйство производит порядка 800 литров молока ежедневно. Вся продукция – а это, помимо свежего молока, сметана, сливки, творог, масло – реализуется населению Всеволожского района и пользуется большим спросом.

Глава районной администрации осмотрел коровник, помещение, где содержится молодняк, площадку с сельскохозяйственной техникой. Фермер Михаил Сеньков рассказал об особенностях заготовки кормов – а его хозяйство является единственным во Всеволожском районе, полностью обеспечившим себя кормами в зимне-стойловый период, поделился планами на строительство нового помещения для содержания скота, дальнейшую механизацию и закупку современного оборудования, увеличение поголовья и изменение условий содержания.

Андрей Низовский положительно оценил работу фермерского хозяйства Михаила Сенькова и пообещал поддержку в его начинаниях.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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