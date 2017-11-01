Всемирный фестиваль молодёжи и студентов стал, пожалуй, самым грандиозным молодёжным событием этого года. Здесь собрались делегации из 185 стран. Гости фестиваля получили уникальный опыт общения с людьми из разных уголков мира. Ленинградскую область представляли 150 участников, Всеволожский район – 34. У каждого, кто был там, осталась масса впечатлений. Члены делегации Всеволожского района поделились ими на встрече в Молодёжном медиацентре «Клевер» на базе Школы № 5.

Встреча участников состоялась 27 октября. Здесь собрались некоторые из тех, кому посчастливилось увидеть фестиваль своими глазами. Кирилл Колесников, Никита Чалбаш, Дмитрий Белолапотков, Вячеслав Василенко, Дмитрий Звонарев, Валентин Бойцов и Анастасия Бурданова приехали, чтобы поделиться впечатлениями. Ребята рассказали о том, как им удалось пройти непростой отбор, чтобы отправиться в Сочи, а также о самом фестивале. Программа была невероятно насыщенной. Как отмечают участники, успеть везде было практически нереально, а выбрать что-то конкретное совсем непросто. Эмоций им хватит на год вперёд. И даже вернувшись домой, они не растеряли тот заряд бодрости и позитива, который подарило им мероприятие.

О том, как прошёл Всемирный фестиваль молодёжи и студентов и какое впечатление он произвёл на участников из нашего района, читайте в материале Екатерины Королевой в ближайшем номере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА