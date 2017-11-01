С августа 2017 года в единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг введена новая строка «Добровольное страхование жилья». В квитанции отражаются две суммы к оплате: без страхового взноса и со страховым взносом, и житель сам определяет необходимость в данной услуге.

Страхование осуществляется от следующих рисков: пожар, взрыв по любой причине, аварии систем отопления, водоснабжения, канализации, сильный ветер, ураган, смерч и прочие стихийные бедствия.

Данная программа предоставляет возможность страхования жилья в наиболее рискованные, с точки зрения аварийности, периоды (отопительный сезон, на время отсутствия и т.д.) без необходимости оплаты годовой стоимости договора. Период действия договора страхования начинается с 00.00 первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса, и действует один календарный месяц. Исходя из этого, житель сам может регулировать действие договора страхования путем оплаты/неоплаты страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был проведен открытый конкурсный отбор среди страховых компаний на право заключения агентского договора по начислению платы, сбору средств и выпуску платежных документов по добровольному страхованию жилья на территории Ленинградской области. Победителем конкурсного отбора стала компания АО «СОГАЗ», с которой был заключен агентский договор. Волеизъявлением плательщика заключить договор страхования является проставление отметки – «галочки» в квитанции «Итого с учетом добровольного страхования жилья» и внесение суммы платежа, достаточной для оплаты всех услуг ЖКХ и страхования

Если в сумму платежа ошибочно и без согласия гражданина был включен взнос за страхование жилья, то данная сумма будет учтена в качестве аванса за оплату услуг ЖКХ в будущем месяце или возвращена гражданину по его заявлению.

Многоканальный телефон для справок: 8 (812) 630-17-59 (Управление по развитию страхования АО «ЕИРЦ ЛО»).