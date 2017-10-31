Во Всеволожске открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем

Во Всеволожске, на Румболовской горе, 31 октября, во вторую годовщину авиакатастрофы над Синайским полуостровом, унёсшей жизни 224 человек, был открыт мемориальный комплекс «Сад памяти». Металлические трубы, установленные внутри коридора из заострённых плит, на которых вырезаны имена всех погибших, будут издавать гул во время ветра, напоминая всем живущим о страшной трагедии. В комплекс входит и аллея из краснолистных клёнов.

Во время установки закладного камня под будущий мемориал в октябре 2016 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал обещание, что через год, ровно в этот же день, памятник будет открыт. И свое обещание сдержал.

На открытии мемориала было многолюдно: на Румболовке собрались близкие и друзья погибших, жители Санкт-Петербурга и Всеволожского района.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая перед участниками траурной акции, от лица правительства страны обратился к родственникам погибших со словами сочувствия и поддержки, поблагодарил Александра Дрозденко и правительство Ленинградской области за создание мемориала и объявил минуту молчания.

Александр Дрозденко подчеркнул особое значение Аллеи памяти, которая «будет живым напоминанием о тех, чья жизнь трагически оборвалась в результате злобного террористического акта». К участникам траурной акции обратились председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и учредитель фонда «Памяти жертв авиакатастрофы 31 октября 2015 года» Валерий Гордин.

От имени родственников погибших выступили Амалия Вишнева и Оксана Федорова. Первый экземпляр поэтического сборника «Света вечного свет», составленного из стихов, опубликованных в интернете по следам страшной трагедии, – показала собравшимся А. Вишнева. Книга включает 170 произведений, где «каждое слово – слеза». Издание будет передано семьям погибших.

Мемориал «Сад памяти» освятил епископ Выборгский и Приозёрский Игнатий. Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни протоиерей Роман провел панихиду по невинно убиенным.

В память о погибших в небо были выпущены 224 белых воздушных шара. Завершилась акция возложением к мемориалу живых цветов.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА