По итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии», который ежегодно проводит ГУ МЧС России по Ленинградской области в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества», первое место в номинации «Лучший начальник караула» занял сотрудник 94-й пожарно-спасательной части поселка Токсово Артур Умаров. Пройдя отборочные соревнования внутри 15 ОФПС по Всеволожскому району, в которые входили сдача нормативов и теоретическая подготовка, Артур Умаров был признан победителем, после чего отправился защищать честь района на областном этапе.

Региональной победе предшествовали напряженные тренировки, порой, по словам самого Артура, на пределе возможностей. По полной начальник караула 94-й пожарной части выложился и на соревнованиях, показав блестящие результаты во всех испытаниях.

В профессию Артур Умаров пришел «по велению сердца», так как с детства мечтал о работе спасателя. Окончив Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы, он немногим более года отработал в системе пожаротушения Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а затем перешел на должность начальника караула 94 пожарно-спасательной части поселка Токсово.

«Несмотря на молодость, Артур пользуется заслуженным авторитетом у подчиненных, а руководство считает его грамотным, ответственным и решительным офицером» – отметил в телефонном разговоре его непосредственный начальник Руслан Зарьян. К слову, лучшим начальником караула Артур Умаров становится второй год подряд. За время работы он участвовал в тушении нескольких сложных пожаров, подчас рисковал собственной жизнью, спасая людей.

Сам же Артур затруднился ответить на вопрос, какой вызов запомнился ему больше всего. «Работа есть работа», – скромно заметил отважный огнеборец. Жена и маленькая дочка Артура Умарова, конечно, беспокоятся за него и с нетерпением ждут с дежурства живым и здоровым, но в то же время поддерживают в стремлении помогать людям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ