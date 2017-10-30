На территории бывшего лагеря отдыха «Ладожец» 26 октября состоялась памятная акция. Она была посвящена открытию отреставрированного памятника героям Дороги жизни.

Памятник на этом месте был установлен пионерами, отдыхающими в лагере «Ладожец», в июне 1958 года. Первоначально он имел другой облик. Это была стальная копия гидрографической вышки со звездой, автомобильным рулём и надписью «Защитникам Дороги жизни пионеры-ладожцы. 1958 год». Но в 1977 году новый директор лагеря решил, что здесь находится братская могила, и заменил стальную вышку на пирамидку, какие в то время ставили на воинских захоронениях. К новой пирамидке он прикрепил руль и бронзовую табличку с бывшего (пионерского) памятника.

За прошедшие 40 лет пирамидка обветшала. В августе 2017 года реконструкторы из военно-исторического клуба «Прорыв» (руководитель – М. Журавлёв) взялись за реставрацию. Им пришлось ошкурить и заново покрасить пирамидку и звёздочку, восстановить надпись на бронзовой табличке, очистить территорию, прилегающую к памятнику и восстановить лестницу к нему.

26 октября возле первого памятника защитникам Дороги жизни прогремел салют, все участники митинга, в том числе дети, возложили цветы.

На 2018 год сотрудники Военно-исторического центра СЗФО (который действует при Всеволожском музее «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова) совместно с 90-м отдельным специальным поисковым батальоном Министерства обороны запланировали капитальную реставрацию другого уникального памятника Всеволожского района – Холм славы на берегу Невы.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива организаторов мероприятия