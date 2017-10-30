Первый памятник защитникам Дороги жизни отреставрировали
На территории бывшего лагеря отдыха «Ладожец» 26 октября состоялась памятная акция. Она была посвящена открытию отреставрированного памятника героям Дороги жизни.
Памятник на этом месте был установлен пионерами, отдыхающими в лагере «Ладожец», в июне 1958 года. Первоначально он имел другой облик. Это была стальная копия гидрографической вышки со звездой, автомобильным рулём и надписью «Защитникам Дороги жизни пионеры-ладожцы. 1958 год». Но в 1977 году новый директор лагеря решил, что здесь находится братская могила, и заменил стальную вышку на пирамидку, какие в то время ставили на воинских захоронениях. К новой пирамидке он прикрепил руль и бронзовую табличку с бывшего (пионерского) памятника.
За прошедшие 40 лет пирамидка обветшала. В августе 2017 года реконструкторы из военно-исторического клуба «Прорыв» (руководитель – М. Журавлёв) взялись за реставрацию. Им пришлось ошкурить и заново покрасить пирамидку и звёздочку, восстановить надпись на бронзовой табличке, очистить территорию, прилегающую к памятнику и восстановить лестницу к нему.
26 октября возле первого памятника защитникам Дороги жизни прогремел салют, все участники митинга, в том числе дети, возложили цветы.
На 2018 год сотрудники Военно-исторического центра СЗФО (который действует при Всеволожском музее «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова) совместно с 90-м отдельным специальным поисковым батальоном Министерства обороны запланировали капитальную реставрацию другого уникального памятника Всеволожского района – Холм славы на берегу Невы.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива организаторов мероприятия