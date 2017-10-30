В КДЦ «Южный» 27 октября состоялось закрытие XI Cпартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска.

В этом году за звание победителя боролись 11 команд. Многие из них уже не в первый раз принимают участие в этом мероприятии. Но так как организаторы каждый год для состязаний предлагают разные виды спорта, то и обладателями Кубка становятся разные команды.

В этом году самой сильной среди всех предприятий и учреждений города Всеволожска стала команда Пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района ГУ МЧС России по ЛО. Пожарным был вручён переходящий Кубок Спартакиады. На втором месте – команда завода «Форд», на третьем месте – команда Всеволожской клинической межрайонной больницы.

Какие виды спорта будут включены в Спартакиаду на следующий год, определяли с помощью жребия. На церемонии закрытия Спартакиады жребий тянула заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова.

Администрация Всеволожского района выступает организатором этого мероприятия. В этом году Спартакиада проходила в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА