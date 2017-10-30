Фестиваль боевых искусств прошел на «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге. Каратисты из Всеволожска выступали в направлении «киокусин» раздел «кумитэ». В нелегких сражениях они вырвали победу у достойных уважения соперников.

Фестиваль является одним из самых значимых турниров по боевым искусствам Северо-Западного федерального округа и ближнего зарубежья. На различных площадках сошлись в боях почти 1 000 лучших спортсменов различных стилей и направлений от греко-римской борьбы и бокса до каратэ и дзюдо.

МОО «Федерация каратэ киокусинкай» (IKU) г. Всеволожска Ленинградской области представляли четыре достойных спортсмена. Ангелина Булгарева заняла 1 место; Владимир Тимофеев – 1 место; Дарья Степанова – 2 место; Даниил Бурмистров – 2 место.

Семён АКИМОВ