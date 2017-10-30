В рамках Всеволожского музейно-библиотечного проекта «Открой истории страницу» 26 октября в крепости «Орешек» состоялся семинар, посвящённый 90-летию Ленинградской области. Организаторами мероприятия выступили отдел культуры администрации Всеволожского района и Всеволожская межпоселенческая библиотека.

Для участников мероприятия организовали экскурсию, рассказали об истории крепости «Орешек» и показали выставку древних предметов, которые после каждого шторма выбрасывают на берег волны Невы. Затем эксперты представили на пресс-конференции свои доклады об исследованиях родного края.

Доклад старшего научного сотрудника филиала ГМИ Санкт-Петербурга – «Крепость «Орешек» Юлии Дьяковой «Библиотека Шлиссельбургской крепости» был посвящен жестокой борьбе узников местной тюрьмы в 1890 году за право получать и читать книги. Председатель правления ВИКО «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко выступила с презентацией своей исследовательской работы «Начало застройки исторической части города Всеволожска. Купец Штейнмейер Карл Эмилий Фердинандович». Корреспондент газеты «Всеволожские вести» Людмила Однобокова рассказала о том, какой материал она собрала за последние три года об олимпийской сборной по прыжкам на лыжах с трамплина в период с 1967 по 1977 год. Сейчас на основе собранных материалов готовится к изданию книга «Трамплин».

Житель посёлка Рахья Всеволожского района Владимир Овсянников рассказал об истории создания своей книги «От Рахьи до Борисовой Гривы», которая вышла в печать в 2017 году. Руководитель музыкально-поэтического формирования «Родник» Людмила Беганская провела презентацию вышедших недавно во Всеволожске поэтических сборников «На волнах вдохновения» и «Родники духовности».

Соб. инф.

Фото Людмилы ОДНОБОКОВОЙ