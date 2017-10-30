Жительница Всеволожска Екатерина Потапова в составе четвёрки без рулевого завоевала бронзовую медаль на официальном чемпионате мира по академической гребле.

Буквально в спину российской команде, в составе которой была Екатерина Потапова, дышали американки. Но наши четыре девушки сумели опередить их на 0,79 секунды. В последний раз медали такого уровня российские гребцы получали 12 лет назад.

47-й чемпионат мира по академической гребле проходил с 24 сентября по 1 октября в Сарасоте (штат Флорида, США). В российской сборной участвовало 38 спортсменов. В общекомандном зачёте российская команда заняла 20-е место.

Екатерина Потапова, мастер спорта, многократный чемпион России, находится в составе сборной России по академической гребле начиная с 2012 года.