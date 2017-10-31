В среду, 1 ноября, судебные приставы России отметят свой профессиональный праздник, а в ближайшую пятницу «Всеволожские вести» представят читателям интервью Светланы Завадской с начальником Всеволожского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Ленинградской области Сергеем Корзановым.

Руководитель одного из важнейших подразделений в структуре Всеволожского района расскажет об основных задачах службы, о главных направлениях и впечатляющих результатах работы, о необходимых знаниях и качествах, которыми должен обладать судебный пристав:

– Вот лишь некоторые цифры. Всего с начала этого года по настоящее время на исполнении судебных приставов Всеволожского районного отдела находится 118 тысяч 524 исполнительных производства на общую сумму более 9 миллиардов рублей. За 10 месяцев завершено 75 тысяч 571 исполнительное производство на сумму 1 миллиард 182 миллиона 562 тысячи рублей. В данный момент на исполнении судебных приставов находится 42 тысячи 790 исполнительных производств на сумму 7 миллиардов 669 миллионов 342 тысячи рублей. Только по налогам в год взыскивается задолженность на общую сумму более 110 миллионов рублей, по фискальным платежам – более 280 миллионов.