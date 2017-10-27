Андрей Низовский встретился с жителями Бугров

В четверг, 26 октября, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский провел встречу с жителями Бугровского сельского поселения.

Во встрече также приняли участие глава Всеволожского района Ольга Ковальчук и представители профильных комитетов администрации, отвечающие за районное образование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, социальную защиту населения. На мероприятии присутствовали сотрудники администрации Бугровского поселения и местные депутаты.

Жители задали главе районной администрации немало острых вопросов, касающихся обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях, строительства новой поликлиники и спортивных объектов, ремонта дорог, развития общественного транспорта и много другого.

Встреча проходила в стенах Бугровской школы, в которой, к слову, дети учатся в три смены, и вопрос о строительстве нового образовательного учреждения для жителей оказался в числе наиболее болезненных. Андрей Низовский пояснил собравшимся, что в настоящее время ведутся предпроектные работы по строительству пристройки к уже имеющемуся помещению, которые должны окончиться до конца текущего года. В следующем, 2018 году будет проведено проектирование пристройки, само же строительство начнется не раньше 2019 года.

В настоящее время Бугровскую школу посещают более 840 детей при норме 400 человек. При этом население постоянно увеличивается за счет ввода в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ