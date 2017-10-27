Сегодня, 27 октября, в Киришах состоялось открытие «МФЦ для бизнеса», где предприниматели могут получить около 200 видов государственных и муниципальных услуг.

Отметим, что Ленинградская область вошла в список из 39 регионов, запустивших предоставление услуг предпринимателям в качестве пилотного проекта, открыв в каждом МФЦ специализированные окна «Мой бизнес», и удостоилась награды Минэкономразвития. Но, если работа МФЦ для бизнеса не вызывает нареканий, то оказание услуг населению пока оставляет желать лучшего. Иногда людям приходится несколько часов ожидать своей очереди.

На эту проблему обратили внимание и на совещании по вопросу перевода приема документов граждан из комитета по социальным вопросам Всеволожского района в МФЦ Сертолово председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Глава МО Сертолово Юрий Ходько, также присутствовавший на совещании, рассказал о нареканиях со стороны жителей.

– Понятно, что специалистов МФЦ необходимо обучать работе по целому ряду новых вопросов. Руководство сертоловского МФЦ отметило трехкратное увеличение нагрузки. В итоге было решено подключить специалистов из районного комитета по социальным вопросам. Кроме этого, в общей электронной очереди можно будет предусмотреть приоритет для обращающихся по социальным вопросам и для пожилых людей, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Низовский.

– В настоящий момент МФЦ ведёт работу по расширению штатной численности, – отмечает пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» Ленинградской области Юлия Иванова. – Значительная часть вакансий предусмотрена для филиала и отделов Всеволожского района. Данное нововведение нацелено на недопущение увеличения времени ожидания в очереди. Кроме того, как и всегда, ведётся работа по расширению перечня услуг, а также по постоянному повышению качества обслуживания заявителей путем обучения работников новым услугам, проведения дополнительных стажировок, обмена опытом.

Ирэн ОВСЕПЯН