В Сертолово на базе спортивной школы «Норус» 3 ноября состоится Областной физкультурно-спортивный праздник «Спорт для всех!»

В мероприятии примут участие 120 атлетов Специального Олимпийского движения Ленинградской области – это дети, обучающиеся в коррекционных учреждениях, и взрослые, проживающие в учреждениях, подведомственных областному комитету по социальной защите населения.

В рамках праздника пройдут соревнования по адаптивным видам спорта: бочче, дартсу, пауэрлифтингу и бочче для атлетов, имеющих сопутствующие двигательные нарушения.

Спортивный праздник будет организован Региональной Общественной физкультурно-спортивной организацией инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» Ленинградской области при поддержке администрации Всеволожского муниципального района, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области и отдела по делам молодежи Выборгской епархии.

Начало мероприятия в 11.00. Адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3.