Дело о хлебных карточках

События, о которых мы решили вам рассказать, относятся ко времени блокады Ленинграда, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Для жителей осажденного фашистами города самым страшным испытанием стал голод, ежедневно уносивший огромное число человеческих жизней. Хлебные карточки, введенные 18 июля 1941 года, должны были обеспечивать хоть какую-то возможность выживания, но уже к началу сентября продовольственные нормы стали уменьшаться.



Всего было пять понижений, последнее – в декабре сорок первого, когда максимальная норма хлеба составила 250 граммов для рабочих и 125 для всех остальных. Хлеб был на вес золота. Отрегулировать систему выдачи карточек жителям Ленинграда и области удалось не сразу. Ошибочно выданные или полученные путем обмана карточки приводили к дополнительному расходованию продуктов питания в городе, оказавшемся на грани выживания. Население теряло доверие к официальным лицам и организациям, ведающим распределением продовольствия.

Появились мошеннические схемы. В литературе, посвященной блокаде, есть свидетельства о том, что «некоторые управдомы в сговоре с дворниками выписывали карточки на вымышленных лиц; возвращаемые жильцами карточки на выбывших или умерших людей в ряде случаев присваивались нечестными работниками в домоуправлениях, на предприятиях». Подробности читайте в материале Нины Устичевой в сегодняшнем номере газеты «Всеволожские вести».