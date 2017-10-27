Громкое дело о многомиллионных хищениях денежных средств пенсионеров поселков Стеклянный и Лесколово едва не получило неожиданное продолжение. На днях Ленинградский областной суд отклонил апелляции адвокатов осужденной за это преступление бывшей начальницы почты Марии Бойченко, якобы нашедших ошибку в следствии.

Адвокаты внезапно вспомнили, что мошенница-миллионерша некоторое время была членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, а значит, уголовное дело в отношении нее может быть возбуждено только непосредственно руководителем Следственного комитета. На основании этого факта защитники требовали не больше не меньше – отпустить признавшую свою вину мошенницу на свободу.

Всего за полтора года Мария Бойченко похитила у пенсионеров 14 миллионов 733 тысячи 375 рублей, и пока вернуть украденные деньги смогли очень немногие.

В суд пришли около полутора десятка пострадавших, но, к сожалению, в настоящее время неизвестно, когда они смогут получить назад свои пенсионные сбережения. Адвокаты Марии Бойченко, хоть и были недовольный решением суда, заявили, тем не менее, что готовы его опротестовать. Так что, как выяснилось, ставить окончательную точку в этом резонансном деле еще рано.

Светлана ЗАВАДСКАЯ