В настоящее время суды рассматривают 10 дел по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Всеволожска, и еще шесть таких же дел находятся на стадии подготовки в юридическом управлении администрации района. Основную массу задолженности дают юридические лица. Такие цифры были озвучены 24 октября на заседании Всеволожского городского совета депутатов.

Кроме того, имеются четыре решения суда о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму более 12 млн рублей, причем одно уже обжаловано и будет рассматриваться в апелляционной инстанции.

Во Всеволожске общая сумма задолженности по арендной плате составляет на сегодняшний день более 30 миллионов рублей.

На стадии исполнительного производства сейчас находится восемь дел. Общая сумма взыскания налогов по арендной плате составляет более 7 млн рублей, но с августа 2017 года до настоящего времени по исполнительным производствам погашена задолженность только на сумму 855 тыс. рублей.

Начальник юридического управления администрации Всеволожского района Татьяна Филимонова, выступая перед депутатами, назвала взаимодействие с судебными приставами по взысканию задолженностей по налогам на землю недостаточно эффективным.

Закон позволяет юристам администрации самостоятельно взыскивать долги, но такой механизм не всегда срабатывает. Поэтому без взаимодействия с судебными приставами все равно не обойтись. В настоящее время со всеволожскими приставами достигнута договоренность о выдаче специалистам юридического управления администрации поручений по исполнению требований.