Во вторник, 31 октября, в годовщину катастрофы над Синаем, унесшей жизни 224 человек, 48 из которых были жителями Ленинградской области, на Румболовской горе во Всеволожске откроется мемориал «Сад памяти».

Проект «Сада памяти» разработан коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ).

Мемориал представляет собой коридор из стальных плит, на которых высечены имена всех погибших в авиакатастрофе, конструкции из металла в виде труб, на которых будет играть ветер, и элементы ландшафтного дизайна. На месте мемориального комплекса уже высажены краснолистные клены, в ближайшее время здесь также посадят 25 елок в память о погибших детях.

В настоящее время полным ходом ведется монтаж стел из кортеновской стали.

Светлана ЗАВАДСКАЯ