На рассмотрение депутатов МО «Город Всеволожск», которые собрались на свое очередное заседание 24 октября, было вынесено десять основных вопросов. Председатель совета депутатов Ангелина Плыгун по этому случаю прервала свой отпуск. На заседании присутствовал и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Маргарита Фролова, заместитель главы городской администрации по финансам, в настоящее время исполняющая обязанности главы МО «Город Всеволожск», представила проект решения о новой организационной структуре муниципалитета на первое полугодие 2018 года. В составе городской администрации, которой предстоит работать до 2019 года, теперь не будет должности управляющего делами. Реструктуризация коснулась отдела по кадровым и правовым вопросам, в его составе остались только два специалиста – один по кадровым, второй – по юридическим вопросам. Административная комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних по-прежнему будут осуществлять государственные полномочия.

Депутаты утвердили некоторые изменения, касающиеся перераспределения средств между статьями городского бюджета. Сам бюджет города при этом остался неизменным: по доходам – 737 365 800 рублей, по расходам – 814 267 700 рублей.

Дискуссию вызвал вопрос установления размера налога на имущество физических лиц, однако проект решения все-таки был принят в предложенной формулировке. В частности, в документе, утвержденном депутатами, говорится о том, что на территории МО «Город Всеволожск» устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 0,2% – в отношении жилых домов, 0,1% – в отношении квартир и комнат, 0,3% – в отношении объектов незавершенного строительства, если строится жилой дом.

Два вопроса были посвящены передаче «движимого и недвижимого» имущества МО «Город Всеволожск» в собственность района. Речь шла об офисной мебели и оргтехнике, а также транспортных средствах.

Депутаты признали не подлежащим удовлетворению протест заместителя Всеволожского городского прокурора на решение совета депутатов, касающегося предоставления сведений о доходах и расходах чиновников и депутатов. Причина отклонения протеста, по словам заместителя председателя совета депутатов Полины Поповой, заключается в том, что пока не принят областной закон, регламентирующий порядок предоставления деклараций. Выдвинута только законотворческая инициатива.

Вопрос о внесении дополнений в решения совета депутатов №№ 13, 14 от 22 марта 2016 года был связан с тем, что руководство Всеволожского агропромышленного техникума, в собственности которого находится семь квартир на улице Шишканя, 12, обратилось к городской власти с просьбой урегулировать плату за найм государственного жилья. Это полномочие находится в компетенции муниципального органа власти. Плата за найм государственного и муниципального жилья, после вступления решения в силу, будет осуществляться по единой методике расчета.

С докладом по вопросу о передаче муниципального бюджетного учреждения «Территориальное и архитектурное планирование» МО «Город Всеволожск» в собственность района выступила Маринэ Тоноян, заместитель главы администрации района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам. Передача связана с необходимостью оптимизации бюджетных учреждений и эффективностью расходования средств района. В настоящее время речь идет только о смене учредителя.

Соб. инф.