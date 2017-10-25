1500 новобранцев из Ленинградской области пополнят ряды Вооружённых сил РФ. Ещё в начале месяца распоряжение о создании региональных и районных призывных комиссий подписал глава 47-го региона Александр Дрозденко. Всего по России на военную службу в осенний призыв отправится 134 тысячи новобранцев. Из Западного военного округа на службу будут отобраны около 40 тысяч молодых людей.

Большинство призывников 47-го региона будут проходить службу в родном или соседнем регионе. В отдалённые военные части новобранцев направляют лишь в случае нехватки достаточного количества призывников для комплектования соединений войск. Призывники будут служить в сухопутных войсках, военно-морском флоте, внутренних войсках МВД. В этом году план по призыву существенно меньше предыдущего.

«Впервые существенно снижается количество граждан, призываемых на военную службу. Осенью этого года будет призвано на пять тысяч новобранцев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это обусловлено увеличением числа контрактников. Основное их число составляют те, кто выслужил свой срок и изъявил желание остаться еще на год», – проинформировал недавно заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Западного военного округа Александр Никора.

Ирэн ОВСЕПЯН