Презентация сборника стихотворений «Родники духовности», посвященного 90-летию Ленинградской области, прошла 22 октября во Всеволожском центре культуры и досуга. Долгожданный поэтический сборник вышел в издательстве «БизнесОстров» по инициативе и при финансовой поддержке администрации Всеволожского района. В него вошли произведения всеволожских поэтов.

Составлением и редактированием этого поэтического сборника занимались сотрудники «Всеволожских вестей» под общим руководством заслуженного работника культуры РФ, главного редактора газеты Веры Тумановой. Стихотворения, представленные в сборнике, разнообразны и разноплановы, поскольку составители ставили перед собой задачу показать всю палитру тем, волнующих людей, но одно их объединяет: непреходящая любовь поэтов к всеволожской земле.

Сборник стихотворений «Родники духовности» вызвал большой интерес у любителей поэзии: малый зал Всеволожского центра и досуга был переполнен. Особо трогательно выглядели дети из театральных и музыкальных творческих коллективов, которые читали стихотворения своих земляков.

Творческие коллективы, принявшие участие в презентации, были отмечены благодарственными письмами администрации Всеволожского района, а поэты, чьи стихи вошли в сборник, получили по 10 экземпляров издания.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА