Воспитанники молодёжно-подросткового клуба «Победа» и дети из разных школ Всеволожска приняли участие в военно-патриотической игре «Боевая полоса». В минувшую субботу, 21 октября, в лесопарковой зоне микрорайона Бернгардовка состоялись соревнования, построенные по принципу полосы препятствий.

Организаторами мероприятия выступили администрация Всеволожского района, МПК «Победа», молодёжное объединение «Всеволожская артель». В соревновании приняли участие 10 команд из семи школ города Всеволожска и МПК «Победа».

Надо отметить, что полоса была не из легких. Преодолеть такие непростые испытания можно только всем вместе, одной сплочённой командой. Школьники собирали и разбирали автомат Калашникова, учились ориентироваться на местности.

Музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова организовал интересную выставку «Оружие победы». Представители воинской части Ваганово научили ребят, как правильно защищаться от радиационной угрозы и химических аварий.

По итогам соревнования уже третий год подряд первое место завоевала команда Всеволожской школы № 3, второе место присудили команде МПК «Победа», третье место заняли ребята из Всеволожского ЦО. Все участники получили памятные призы и грамоты. А победителям вручили переходящий кубок. Дизайн кубка очень необычный, он выполнен в форме гильзы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено Молодежным активом Всеволожского района