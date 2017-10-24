В Лемболово пробежали Осенний марафон

Юбилейный V Осенний марафон состоялся 22 октября на поляне туристов, которая в народе имеет название «У родника» (недалеко от Лемболово). На этот раз участникам марафона было предложено принять участие в забегах на 22 километра, 11 километров, 4 километра и 2 километра, а также – в соревновании по скандинавской ходьбе.

Трасса пролегала по пересечённой местности – красивому хвойному лесу, усыпанному золотыми листьями. Во время соревнования на бегунов неожиданно посыпался первый в этом году снег. Это никого не испугало, только взбодрило.

В юбилейном марафоне приняли участие более 700 человек. Основной состав представляли спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но были ещё и гости из Москвы и Мурманской области. Среди победителей марафона есть представители и Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива центра тестирования ВФСК «ГТО»