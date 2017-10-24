К 90-летию Ленинградской области по поручению главы региона Александра Дрозденко был разработан образовательный проект – «Мой родной край – Ленинградская область». В рамках проекта для школьников организуются туристские поездки с целью изучения родного края и ознакомления с разными периодами в отечественной истории, связанными с землями Ленинградской области. В проекте уже приняли участие представители всех образовательных учреждений нашего региона, в том числе около 560 ребят из Всеволожского района. Одна из самых интересных поездок получилась у воспитанников Лесновского центра образования.

С 17 по 18 октября группа учащихся 8–9 классов Лесновского центра образования путешествовала по маршруту «История нашего края». Ребята посетили Лодейнопольский и Подпорожский районы.

В Лодейном поле для школьников была организована обзорная экскурсия по городу с осмотром церкви Святых Петра и Павла, памятника-обелиска Петру I, памятника в честь 300-летия Лодейного Поля, а также мемориального парка «Свирская Победа». Кроме того, ребята побывали в Лодейнопольском краеведческом музее, экспозиция которого повествует об истории города и зарождении флота.

Особое впечатление произвело посещение народной студии декоративно-прикладного искусства «Домовушка». Также ребята осмотрели деревню Мандроги, которая расположена на берегу реки Свирь, соединяющей Ладожское и Онежское озера. Деревня Мандроги является прекрасным образцом деревянного зодчества. Рядом с деревней есть контактный зоопарк «Лукоморье», где содержатся дикие звери, нуждающиеся в ветеринарной помощи. После излечения животных, по возможности, отпускают на волю.

А закончилось путешествие в деревне Алёховщине Лодейнопольского района посещением Центра возрождения ремесел и знакомством с национальными вепсскими промыслами.

Марианна МАТВЕЕВА