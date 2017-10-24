Дорожный фонд Ленинградской области составил в этом году 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин.

– Большая часть этих денег идет на ремонт и содержание, один миллиард выделяют муниципалам, а вот на строительство новых дорог предусмотрено 800 млн руб., – проинформировал на недавнем совещании Градсовета Ленинградской области чиновник. – Протяжённость областных дорог составляет 10 тыс. км.

Отметим, что с будущего года субсидии дорожного фонда Ленинградской области на ремонт местных дорог будут выделяться напрямую муниципальным районам. Сегодня ремонт дорог в Ленинградской области продвигается быстрее, чем в любом другом регионе. Об этом недавно заявил глава Росавтодора Роман Старовойт. За последние три года в 47-м регионе удалось отремонтировать 400 километров федеральных дорог.

Ирэн ОВСЕПЯН