Каюр из Токсово и его собака стали чемпионами

В Тверской области на территории загородного клуба «Компьютерия» 21–22 октября проходил чемпионат и первенство России по бесснежным дисциплинам ездового спорта. В мероприятии принимала участие команда из Школы молодого каюра (посёлок Токсово). А руководитель этой школы Денис Чернатов выступил с инициативой провести на чемпионате семинар-беседу, посвящённую теме «Систематические занятия детей в ездовом спорте».

Но главным результатом стала победа представителя Школы молодого каюра, ученика Дениса Чернатова – Ивана Власова – и его собаки. На этот раз они выиграли чемпионат и первенство России среди юношей 12–14 лет.

Соревнования проводились по дисциплинам «каникросс» (бегун и одна собака), «байкджоринг» (одна собака плюс велосипед), скутер и одна собака, скутер и две собаки, карт и четыре собаки, карт и шесть собак.

Людмила ОДНОБОКОВА