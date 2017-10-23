Около года назад газета «Всеволожские вести» уже писала о нашей землячке, ученице Всеволожской школы № 5 Дарье Левиной. Тогда она стала победительницей всероссийской акции «Марафон добрых дел», проводимой Общественной палатой РФ, и по праву получила звание «Самая добрая девочка России». Дарья продолжает заниматься волонтёрской деятельностью и активно помогает другим – она создала социальный проект «Ход конём», направленный на помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Реализуется он на базе Региональной общественной организации «Конноспортивный клуб «Рыжий конь».

Интервью Екатерины Королевой, в котором Дарья рассказала о своём проекте, трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, а также о ее дальнейших планах можно будет прочитать в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Фото Даниила ОГНЕВА