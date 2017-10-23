Автотрассу Петербург – Колтуши могут расширить до четырех полос. Соответствующее распоряжение по утверждению проектов планировок территорий (ППТ) для реконструкции участка Колтушского шоссе на отрезке «КАД – Колтуши» и строительства подъезда к Всеволожску подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как ранее отмечал глава 47-го региона, проектная документация по реконструкции автодороги «СПб – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши» была разработана комитетом по дорожному хозяйству. Согласно схеме предусмотрено переключение транзитного движения с проектируемого участка дороги «КАД – Колтуши» на проектируемую автодорогу «Подъезд к г. Всеволожск». Согласно проекту реконструкции предполагается строительство новой дороги протяженностью около шести километров, которая сбалансирует транспортные потоки между районным центром и Санкт-Петербургом.

Согласно ППТ трасса также свяжет поселок Янино-1 с Колтушским шоссе. Кроме того, рассматривается вопрос подключения двух объектов к будущему Восточному скоростному диаметру. При благополучном исходе реконструкцию включат в расходную часть регионального бюджета на 2018 год.

Мери АНЕЧКИНА