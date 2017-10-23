В администрации Заневского городского поселения прошло совещание, инициированное старостами. Поводом для встречи стало их обращение с предложением усовершенствовать работу местной добровольной народной дружины (ДНД), установив дежурства на маршрутах в Янино-1 и южной части Кудрово.

Как выяснилось, их мнение разделяют и в администрации, и в совете депутатов. Назначен новый командир ДНД Анатолий Машенцев, который на протяжении десяти лет проходил службу в органах МВД Кабардино-Балкарской Республики в должности старшего участкового уполномоченного полиции, сообщает пресс-служба Заневского городского поселения. Кроме того, согласно опросам граждан работа прошлого командира была признана неудовлетворительной. Даже половина задач, поставленных органами местного самоуправления, так и не была доведена до конца.

По словам главы поселения Вячеслава Кондратьева, сверхзадачей на ближайшее время станет расширение дружины. На сегодняшний день территорию патрулируют 17 человек. В идеале должно быть в два раза больше.

– С появлением в поселении дружины криминала стало меньше. Это неоспоримый факт. Важно, чтобы команда пополнялась именно местными жителями. Основной смысл в том, чтобы дружинники были заинтересованы обеспечивать порядок на своей территории, защищая свои семьи, невзирая на размер материального стимулирования. Добровольчество сродни волонтерству, поэтому по части дружинников мы приняли решение уйти от зарплатной системы. Задача местной администрации – обеспечить ДНД соответствующими экипировкой и снаряжением», – подчеркнул Вячеслав Кондратьев.

Помимо расширения состава дружины и увеличения маршрутов патрулирования, в ближайшее время поменяют порядок выхода на дежурства. В первую очередь это коснется пятничных и выходных смен. Теперь пятичасовая смена будет начинаться позже. Стоит отметить, что чаще всего дружинники сталкиваются с правонарушениями, которые связаны с распитием спиртных напитков и разжиганием мангалов в общественных местах.

В данный момент объявлен дополнительный набор в добровольную народную дружину.