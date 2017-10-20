Единый центр регистрации предпринимателей может появиться во Всеволожске

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» выделила 1,9 га земли ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области для строительства Единого центра регистрации (ЕЦР) на улице Культуры. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Низовский.

Не секрет, что сегодня для регистрации индивидуальных предпринимателей вся необходимая документация направляется в Выборг, или туда нужно ехать самому, что заметно осложняет процедуру.

– Чтобы ЕЦР во Всеволожске заработал, необходимо дополнительное финансирование, – отметил начальник ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области Валерий Котляров. – Решить все за короткое время не получится. Могут возникнуть вопросы, связанные со штатной численностью, созданием архива, объемом работы.

Ирэн ОВСЕПЯН