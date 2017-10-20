На месте магазина «Норман» когда-то стоял дом купца Александра Ивановича Желдыбина – двухэтажный, добротный, с красивыми окнами, с резными наличниками. В советское время здесь была первая районная аптека, заведовал ею Яков Ильич Дохман. Жена его Мария Тимофеевна Герасимова была простым фармацевтом, а их дочь Инна Яковлевна работала преподавателем в Сельскохозяйственном техникуме до самой пенсии. В одной части здания была аптека, в другой – парикмахерская, а наверху жили работники аптеки. (На фото – начало Софийской улицы. Справа – дом Е.В. Всеволожской)

На противоположной стороне проспекта стоит, как и много лет назад, голубой дом купца Фролова постройки конца XIX века. Это единственный дом на старинной Софийской улице, который сохранился в первозданном виде, его даже не красили. В 1937 году купчиха Фролова продала дом новой владелице, у которой была дочь. Но они никогда не жили здесь, даже в войну, а постоянно сдавали его. В разные годы здесь был ремонт обуви, прачечная, к 90-м годам дом стал наполняться жильцами.

Дальше по ходу улицы стоял дом купца Морозова – прочный, добротный, двухэтажный. На первом этаже был канцелярский магазин. Справа, со стороны улицы Социалистической, был еще один вход – там продавали овощи и хлеб. Дом не сохранился, теперь здесь магазины «Алёнка» и «Магнит».

На месте желтого здания, где размещается Госстрах, в 1912 году открылся первый в наших краях кинематограф под названием «Ампир». Рядом с ним был частный дом, где сейчас книжный магазин «Буквоед». Жил в нем некто Токарев. Однажды он написал городскому начальству любопытную жалобу о том, что возле его дома возведено здание, в котором происходит что-то огнедышащее, и попросил принять меры, пока его дом не сожгли. Благодаря этой архивной жалобе мы и узнали о кинематографе. В советское время здесь был большой продуктовый магазин, поражавший воображение изобилием товаров. Позже открылся комиссионный магазин.

В доме Токарева в советское время была котлетная, а директорствовала там Чеслава Владимировна Гучес. Ее муж был первым директором электросетей. (Электричество на Всеволожской появилось в 1934 году). Жили супруги на Сергиевской улице – их дом сохранился в первозданном виде.

Стоит рассказать и о мужской чайной, в которую вход женщинам был воспрещен. Находилась она на том месте, где сегодня среднеазиатский «Тандыр» возле ресторана «Купеческий двор». В заведении имелся большой зал с длинными столами, на которых стояли самовары и всегда – баранки. Уже в советское время это была столовая, которая существовала всю блокаду. В дверях стояло чучело медведя Всеволожских из усадьбы Рябово. Уже ближе к нашему времени здесь была пирожковая, и можно было купить за 10 копеек пирожок и за 10 копеек кофе. Очень вкусные были пирожки.

Приближаемся к новому зданию воскресной школы. Здесь был дом купца Павла Орлова. Он и столяр-плотник Соколов были первыми жертвователями на строительство сначала часовни, а затем и Свято-Троицкой церкви. Купец Соколов похоронен на Рябовском кладбище в 1920 году, а дочь Ольга Павловна, окончившая педагогический институт, очень часто в 90-х годах приезжала в наш музей и привезла несколько открыток. Родительский дом она безвозмездно передала поселковому совету.

Здесь в разные годы были домоуправление № 1, БТИ, студия звукозаписи. Как и многие другие старые деревянные здания, дом Орлова сгорел. У купца всего было трое детей: кроме Ольги, дочь Римма и сын, военный корреспондент, служивший в Шлиссельбурге. Именно ему выпала честь открыть в 1922 году наш поселковый клуб. Последние годы его жизни прошли в Краснодаре.

Далее стоит Свято-Троицкая церковь, о которой отдельный рассказ. Переходим Сергиевскую улицу. На углу Софийской и Сергиевской улиц купец Земсков (Земцов) построил два дома. В одном из них была заготконтора, в другом жил сам купец с семьей. Дома не сохранились, на этом месте сейчас кафе «Лукоморье» и магазин «Анастасия».

Дальше были еще два дома, в одном из них работала булочная, заведовал которой финн Каява. За булочной был пустырь, где в начале 60-х возвели частные дома, в которых жили Галкины и Цветковы. Позже их снесли, и на этом месте Райпотребсоюз (руководил Ходасевич) построил универмаг – первое торговое здание нового времени.

Слева, напротив Свято-Троицкой церкви, по современному Всеволожскому проспекту, № 45 – стоял двухэтажный, такой весь сказочный дом, построенный Еленой Васильевной Всеволожской. Она сдавала этот дом в аренду Алексею Ивановичу Клементьеву, занимавшемуся ломовым извозом. Тот, в свою очередь, сдал дом в субаренду, и там открылась вторая аптека (первая – аптека Давидовича), по просьбе дачников и жителей. Население поселка летом увеличивалось от 3 до 5 тысяч, и одной аптеки не хватало.

Аптека работала на первом этаже здания. На втором этаже в советское время здесь жили заведующий роно Животягин и учитель с семьей. Потом – сестры Соня и Татьяна Красик. Последними жильцами были Филипповы. Недолгое время в здании существовало кафе под названием «Старый дом», но в ноябре 2003 года и это здание сгорело. Рядом был дом под № 47, он принадлежал А.И. Клементьеву, у которого было несколько домов. В этом доме жили: мой отец, Груня Феофановна Черняховская, преподаватель первой школы, Михайловы. Дом не сохранился – его разобрали и увезли, остался лишь заросший деревьями фундамент.

Напротив дома Клементьева, на углу Софийской и Сергиевской улиц был одноэтажный дом серого цвета с палисадником, где купец Хомяков торговал тряпьем. Потом в доме жила прислуга купца. Несколько лет назад из Челябинска приезжали потомки этой самой прислуги, искали дом предков. Но, увы – теперь на этом месте стоит большое здание, где находится бизнес-центр «Адамант», а до этого много лет был Дом быта.

На месте белого одноэтажного длинного торгового комплекса, который примыкает к новой привокзальной площади, в дореволюционные годы была «винная казёнка», одноэтажное просторное здание. Там шла бойкая торговля спиртным. Возле «винной казёнки» на поляне после распития любители горячительных напитков не прочь были отдохнуть.

Этот дом в советское время принадлежал Райпотребсоюзу. Из жильцов помню Подъельного, работника КГБ. С его сыном Валеркой я училась в одном классе. Жила там и сотрудница Райпотребсоюза товаровед грузинка Маклава с семьей.

По старой Софийской улице мы не спеша подошли к современной привокзальной площади. Сама улица под таким названием существовала до 1934 года, а потом стала называться Всеволожским проспектом.

(Окончание. Начало в № 46)

Со слов М.С. Ратниковой записала Нина УСТИЧЕВА

Следующая прогулка – в мызу Кенша.