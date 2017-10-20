Сотрудники молодёжного медиацентра «Клевер» поделились с ребятами из Школьного парламента секретами профессионального мастерства. 17 октября на базе Школы № 5 прошёл образовательные семинар, на котором обсудили специфику, виды интернет-журналистики и её возрастающую значимость по отношению к традиционным СМИ.

В ходе семинара были отмечены те особенности, которые необходимо учитывать в процессе изложения материала в интернет-пространстве. Также участники рассмотрели плюсы интернет-журналистики. Обсудили онлайн-трансляции (интернет-вещание) с различных мероприятий (мастер-классы, семинары, конференции, концерты и т.д., и т.п.), которые стремительно набирают популярность.

В рамках семинара коснулись и социальных сетей, без которых сложно представить современного журналиста, ставящего перед собой цель приобщить как можно больше людей к своему творчеству. С другой стороны, социальные сети позволяют быть в курсе всех актуальных событий и новостей, а также своевременно оценивать их общественный резонанс. Таким образом, социальные сети дают журналисту возможность постоянно повышать свои профессиональные навыки.

Кроме того, участникам раскрыли несколько «секретов» – способов продвижения группы в социальных сетях. Как привлечь-удержать внимание целевой аудитории и способствовать регулярному приросту подписчиков.

А в завершение семинара состоялась дискуссия о том, как не потеряться в потоке информации, формировать собственное объективное и беспристрастное мнение по актуальным вопросам и грамотно доносить его до окружающих.