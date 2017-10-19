Сегодня, 19 октября, состоялось очередное заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» под председательством Ольги Ковальчук.

Перед началом заседания вручены мандаты новым депутатам районного совета – Виктору Воронину и Владимиру Котову от Кузьмоловского городского поселения, где в сентябре прошли выборы нового органа представительной власти. Затем старейшим депутатам районного совета – главе Бугровского сельского поселения Геннадию Шорохову и главе Куйвозовского сельского поселения Надежде Калининой торжественно вручены Почётные знаки «90 лет Ленинградской области».

В ходе заседания обсуждены 10 вопросов. Основной – «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области». Они связаны с передачей большинства полномочий от администрации города Всеволожска на уровень района.

Утвержден отчет о работе контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 1-е полугодие 2017 г. Утвержден список земляков, награжденных Почётной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решения повестки дня принимались быстро, четко, единогласно, так как были детально проработаны на заседаниях постоянных комиссий.

«Задержались» на «Разном». К депутатам обратились руководители петербургской фирмы, специализирующейся на строительстве и содержании частных пансионатов для пожилых людей. Они выразили заинтересованность в возведении такого пансионата на берегу Невы в Свердловском городском поселении – на том месте, где раньше располагалась Краснозвездинская больница. Представители фирмы пытались убедить депутатов в социальной значимости своей инициативы. Но жители самого посёлка им. Свердлова, как сообщили его представители в депутатском корпусе, хотят, чтобы это место было зарезервировано под новую больницу, тем более что в этом районе ожидается интенсивное жилищное строительство. Поэтому предложение инвесторов не поддержали. В любом случае, встреча руководителей этой компании с депутатами всех поселений района может быть полезна: строительство пансионатов для престарелых, вполне возможно, потребуется в других местах, где есть свободная земля.

Соб. инф.