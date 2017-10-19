Всеволожские поэты представят сборник стихов

Презентация сборника стихотворений «Родники Духовности», посвященного 90-летию Ленинградской области, состоится 22 октября в 14.00 во Всеволожском центре культуры и досуга в рамках очередной встречи участников Всеволожского районного клубного поэтического формирования «Родник».

В книгу вошли произведения, написанные как профессиональными авторами, так и любителями поэзии Всеволожского района Ленинградской области.

Сборник издан при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район», в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Развитие культуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

19 Октябрь, 2017
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