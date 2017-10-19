Всеволожские поэты представят сборник стихов
Презентация сборника стихотворений «Родники Духовности», посвященного 90-летию Ленинградской области, состоится 22 октября в 14.00 во Всеволожском центре культуры и досуга в рамках очередной встречи участников Всеволожского районного клубного поэтического формирования «Родник».
В книгу вошли произведения, написанные как профессиональными авторами, так и любителями поэзии Всеволожского района Ленинградской области.
Сборник издан при поддержке администрации МО «Всеволожский муниципальный район», в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Развитие культуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области».