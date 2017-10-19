Знакомства для всех. 8-905-231-42-01.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» Всеволожский приглашает на работу универсальных специалистов на должность ведущего специалиста. Требования: высшее образование, гражданство РФ, опыт работы с клиентами, уверенный пользователь ПК, опыт работы с документами и нормативными материалами, коммуникабельность. Основные обязанности: прием и выдача документов, консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. Оформление по ТК РФ, соц. пакет. Тел.: 8-931-228-94-18.