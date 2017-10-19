Волейболистки Всеволожского района сразились на первенстве в Лесколово

В спортивном зале Лесколовского центра образования в октябре проводились соревнования на первенство Всеволожского района по волейболу среди девушек 2003–2004 годов рождения.

В состязаниях принимали участие пять команд. Около шести часов девочки соревновались на игровой площадке, у каждой команды было по четыре игры. Несмотря на усталость всех участников, игры проходили эмоционально, и каждая партия была решающей, т.к. команды по силам находились на одном уровне.

Первое место у команды поселка Янино (тренер И.А. Ухабов), второе у города Всеволожска (тренер Г.А. Желтоножка), третье место заняли девушки города Сертолово (тренер А.В. Миронова), четвертое место у Колтушей (тренер Г.А. Бакиев), пятое место – у команды из ДДЮТ Всеволожского района (ПДО М.А. Заколюкина).

Команды, занявшие призовые места, были отмечены кубками, а участники награждены памятными медалями и грамотами, учрежденными отделом физической культуры и спорта Всеволожского района.

Марина ЗАКОЛЮКИНА