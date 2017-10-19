С 14 по 22 октября в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017, на который приехали делегации из 185 стран мира. Ленинградская область тоже не осталась в стороне. 47-й регион на фестивале представляют 150 участников, район – 34 участника. Кроме того, от области в Сочи отправились 50 волонтёров.

К участию приглашалась молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Наличие активной жизненной позиции – обязательное условие. Молодые ученые, преподаватели, предприниматели, представители творческой молодежи и просто люди, неравнодушные к культуре других стран, получили уникальную возможность посетить фестиваль.

Участницы из Всеволожского района поделились первыми впечатлениями.

Лилия Хватцева, специалист по молодежной политике районной администрации, волонтер на фестивале:

Каждый из нас знал заранее, каким направлением будет заниматься: кто-то помогает в пунктах питания, кто-то отвечает за безопасность и организацию площадок, ориентирует на местности, кто-то аккредитует и выдаёт экипировку. Моё функциональное направление – атташе. Моя задача – всегда быть на связи и отвечать на вопросы. Волонтерам не страшны ни дождь, ни ветер. Несмотря на насыщенный график работы, каждый из пяти тысяч волонтёров видит фестиваль изнутри, получает ценный жизненный опыт и причастен к самому крупному молодежному событию этого года!

Алина Каприан, студентка Санкт-Петербургского горного университета, активист движения «Волонтёры Победы»:

Представители стольких стран приехали для знакомства и общения, и это, безусловно, радует! Особенно понравилось открытие фестиваля. Мероприятие даёт возможность знакомства с жителями пяти континентов, обмена опытом, благодаря ему можно узнать больше о других регионах России.

Екатерина КОРОЛЕВА

На фото – Алина Каприан

