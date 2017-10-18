Команда муниципального предприятия «Северное РЭП» заняла первое место на ХI Фестивале физической культуры и спорта среди трудовых коллективов Ленинградской области.

Предприятие «Северное РЭП» занимается обслуживанием и текущим ремонтом муниципального жилого фонда на территории Юкковского поселения. Вот уже шесть лет сотрудники организации защищают честь Всеволожского района на фестивалях физической культуры и спорта среди трудовых коллективов Ленинградской области. Этот фестиваль проводится один раз в год. Каждый год – в новом районном центре. Команда дважды занимала первые места (в 2014 и 2015 годах), а в прошлом году заняла почётное второе место.

XI Фестиваль физической культуры и спорта среди трудовых коллективов Ленинградской области проходил в Тосно. В финальных играх приняло участие шесть команд. Команда «Северного РЭП» была единственной от Всеволожского района. Она включала в себя 27 человек, среди них – пять девушек. А капитаном команды выступал сам директор «Северной РЭП» Андрей Чулков.

Фестиваль включал в себя состязания по шести видам спорта: плавание, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, дартс, перетягивание каната. В итоге представители Всеволожского района в упорной борьбе завоевали шесть кубков: третье место по дартсу, второе место по волейболу, плаванию, перетягиванию каната и мини-футболу и первое место – в настольном теннисе. А по сумме баллов у «Северной РЭП» оказалось общекомандное первое место. Это – седьмой, самый главный кубок.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива МП «Северное РЭП»