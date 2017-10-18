Утвержден календарь рабочих и праздничных дней на 2018 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Выходной день с 6 января перенесен на 9 марта, а с 7 января на 2 мая. День защитника Отечества россияне будут праздновать с 23 по 25 февраля, а Международный женский день – с 8 по 11 марта. Четыре дня продлится отдых с 29 апреля по 2 мая. На День Победы будут отдыхать только один день – 9 мая. В июне будет три выходных дня в честь Дня России – с 10 по 12 июня, так же как и в ноябре – с 3 по 5 ноября по случаю Дня народного единства.

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