Проблемы малого и среднего бизнеса обсудили во Всеволожске

Сегодня, 17 октября, в КДЦ «Южный» состоялась встреча главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с представителями малого и среднего бизнеса.

– В малом и среднем предпринимательстве задействовано примерно 46 процентов местного населения, – сообщил Андрей Низовский. – Это те налогоплательщики, на средства которых реализуются разные социальные проекты. Не секрет, что из средств налогоплательщиков формируется любой бюджет, благодаря которому строятся детские сады, решаются социальные задачи. Отмечу, что во Всеволожском районе ударными темпами возводятся дошкольные учреждения. Такого не было на протяжении последнего десятилетия.

Андрей Низовский сообщил, что для развития малого и среднего бизнеса и реализации выпущенной предпринимателями продукции во Всеволожске проходит ярмарка выходного дня.

– За десять неполных месяцев этого года наше ведомство собрало на 23 процента больше налогов, чем в прошлом году, – проинформировал начальник ИНФС России по Всеволожскому району Валерий Котляров. – Только по НДФЛ мы собрали на 48 процентов налогов больше, чем в 2016 году. В денежном выражении это составляет 648 млн 818 тыс. рублей, а всего по НДФЛ бюджет получил уже 2 млрд 13 млн рублей.

После выступления представителей прокуратуры, специалистов областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, сотрудников контролирующих и проверяющих инстанций глава района ответил на вопросы предпринимателей. Высказаться хотели многие.

Бизнесмены говорили о том, что выгода государства и предпринимателей идентична и лежит в одной плоскости – это быстрое развитие экономики. Вот почему важно, чтобы власть не мешала им работать. Но и они в свою очередь должны действовать честно. Необходимо, чтобы власть и бизнес работали в атмосфере взаимного доверия и уважения, вместе обсуждали законопроекты, принимали общие решения.

Присутствовавшие на встрече чиновники пообещали поддержать предпринимателей и помочь им в решении наболевших проблем.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА