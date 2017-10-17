Сегодня на маршруте № 596А между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко» начали курсировать четыре новых комфортабельных автобуса вместимостью 75 человек. Низкие полы автобусов обеспечивают удобную посадку и высадку пассажиров с колясками, сумками-тележками и другими видами багажа.

Автобусы полностью адаптированы для обслуживания маломобильных категорий пассажиров: действует система «Книлинг», позволяющая наклонять кузов в сторону дверей, и механический подъемник – аппарель, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Электронная функция управления подвеской позволяет приподнять и опустить транспорт для преодоления сложных участков маршрута.

Новые образцы общественного транспорта в Кудрово дополнительно оборудованы кондиционером, электронными рейсоуказателями и аудиоинформированием пассажиров об остановках.