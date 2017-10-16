Во Всеволожске 13 октября состоялся Форум местных сообществ. Участники мероприятия обсудили вопросы организации благотворительной деятельности, развития парков и зеленых территорий Всеволожска и его окрестностей, поговорили о цифровой экономике и о том, как криптовалюта изменит благотворительность.

– Во Всеволожском районе много коммерческих организаций, которые могут помочь в организации благотворительных проектов, – рассказала активист общественной организации «Диалог поколений» Алена Манькова. – Просто нужно грамотно представить проект и рассказать о нем людям, которые могут помочь в организации таких мероприятий. Большую помощь оказывает и районная администрация. Сегодня у нас много задумок. К примеру, в связи с нехваткой детских садов мы разработали проект помощи молодым семьям при отсутствии дошкольных учреждений, где можно проводить различные мероприятия для ребятишек, которые не ходят в детские сады.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА