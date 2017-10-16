В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в поселке Романовка состоялась Божественная литургия на месте будущего храмового комплекса, осуществлённая благочинным Всеволожского округа протоиереем Романом (Гуцу).

На территории будущего комплекса уже установлены блок-контейнеры, послужившие основанием для будущего храма в честь святителя Луки (Крымского). Строителям удалось совместить корпуса четырёх бытовых контейнеров и соединить их единым куполом, украшенным Православным Крестом. В бетонную стяжку внутри модульного помещения храма встроены специальные трубы, которые будут выполнять функцию теплого пола.

Храм возводился всем миром. Местные жители помогали с материалами и строительной техникой, жертвовали средства на оформление иконостаса, приобретали утварь, обеспечивали быт и питание строительной бригады.

«Мы все возносим благодарение Богу за эту необыкновенную радость, которая коснулась каждого из нас, стоящих и молящихся в этом новом храме. Знаменательно то, что Господь сподобил всё это совершить в день нашего великого праздника. И поэтому все, кто живут в окрестностях Романовской веси, всегда будут помнить об этом дне. Этот храм будет нести благословение жителям. Скорбящие найдут здесь слово утешения, унывающие – слово поддержки. В поселениях нашего района, где возведены храмы Божии, жители ощущают особый душевный подъём, изменяются в лучшую сторону их жизни», – сказал отец Роман.

Развитие территории, на которой сейчас стоит небольшой храм, предусматривает создание целого архитектурного комплекса: возведение православного храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского, строительство духовно-просветительского центра и церковного дома, благоустройство территории с созданием обширной парковой зоны с фонтаном и мемориального комплекса.

Фото Антона ЛЯПИНА