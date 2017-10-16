В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Алеся Адамовича. В Ленинградской области Алесь Адамович известен главным образом благодаря «Блокадной книге», которую он написал в соавторстве с Даниилом Граниным.

Статья Людмилы Однобоковой «Так рождалась Блокадная книга» рассказывает о том, какой ценой достались Алесю Адамовичу и Даниилу Гранину блокадные материалы, с какими трудностями они столкнулись в работе над своей книгой. В статье были использованы данные, которые недавно прислал из Минска редактор газеты «Голас Радзiмы» (в переводе с белорусского – «Голос Родины») Иван Жданович. Ивану Ждановичу удалось встретиться с дочерью Алеся Адамовича – Натальей, которая сейчас работает в Минске в Музее белорусского языка и культуры имени Якуба Коласа.

Кроме того, Людмила Однобокова обращает внимание на то, что судьба одного из главных героев «Блокадной книги» – ленинградского юноши Юрия Рябинкина – была связана со Всеволожским районом.

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