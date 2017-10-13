На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе на четыре дня ограничат движение

На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга в связи с производством работ по ликвидации колейности будут перекрыты две полосы движения на участке от Рябовского до Колтушского шоссе. Ограничение коснется 41–42 километра внутреннего кольца КАД.

«В период с 16 по 18 октября 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности будут закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры. Смонтирована световая сигнализация – сигнальные фонари дежурного освещения.