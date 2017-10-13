Семинар на тему «Проблемы и практика применения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды в 2017–2018 годы» прошёл во Всеволожской районной администрации. Инициаторами проведения мероприятия выступили Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экологии и охране окружающей среды, правительство Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области. Семинар состоялся в рамках мероприятий Года экологии.

Во вступительном слове заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, начальник департамента государственного надзора в сфере природопользования государственного экологического надзора Алексей Рылеев отметил, что только вместе представители бизнеса и власти могут решить наболевшие вопросы, связанные с соблюдением экологического законодательства.

– Природоохранное законодательство недавно изменилось, – отметила директор «Экологического Центра в Санкт-Петербурге» Лора Строганова. – Благодаря таким мероприятиям предприниматели могут подробно узнать о последних нововведениях, а также защитить себя от возможных штрафных санкций, минимизировать платежи за негативное воздействие на окружающую среду и, конечно, выполнить свою социальную и гражданскую ответственность перед регионом и страной в целом.

Участники семинара обсудили вопросы трактовки некоторых нормативно-правовых актов в сфере экологического законодательства.

Мери АНЕЧКИНА