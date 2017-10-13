Первые военнообязанные граждане РФ отправятся по месту службы во вторник, 17 октября. О том, как проходит осенняя призывная кампания, рассказал в интервью начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району Николай Александров.

– Сколько ребят в этом году призовут в армию из Всеволожского района?

– Задание на призыв граждан для Всеволожского района осталось таким же, как и в прошлом году. Всего нынешней осенью ряды Вооруженных сил РФ пополнят 220 новобранцев из Всеволожского района.

– Какие новшества ожидают новобранцев?

– Порядок призыва в вооруженные силы не изменился. Добавились дополнительные, обязательные исследования на употребление наркотических веществ и дополнительное тестирование при проведении профессионально-психологического отбора.

– Есть ли среди призывников такие, которые хотят служить, но медкомиссия по состоянию здоровья не допускает их к службе?

– Конечно, есть. Поэтому хотелось бы посоветовать нашей молодежи следить за своим здоровьем, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

– Изменились ли требования к состоянию здоровья призывников?

– Практически нет. Требования регулируются и оцениваются в соответствии с «Положением о Военно-врачебной экспертизе» утвержденным постановлением Правительства РФ № 565 от 4 июля 2013 г.

– Какой примерно процент призывников не годен к службе по состоянию здоровья?

– Согласно статистике ограничения по состоянию здоровья для прохождения военной службы в среднем по стране имеют не более одной трети призывников. Цифры в зависимости от региона несколько отличаются. Для Всеволожского района количество не годных для прохождения военной службы составляет 27,5 % от общего количества подлежащих призыву.

– Многие сегодня интересуются, как в России можно получить военно-учетную специальность?

– Обучаясь в организациях ДОСААФ России, получив направление из Военного комиссариата, пройдя перед этим медицинскую комиссию.

– Не могли бы Вы подробнее рассказать о контрактной службе. Ведь эта информация будет полезна не только призывникам. Какие требования к молодому человеку при подписании контракта? Может ли офицер, уволенный по орг. штатным мероприятиям, поступить на службу в роли сержанта или старшины?

– На сегодняшний день военная служба по контракту проходит в добровольном порядке в рядах Вооруженных сил РФ. Она заключается на договорной основе. Условиями контракта являются: обязанность военной службы и добросовестное исполнение обязанностей. Со стороны государства по условиям документа гражданину предоставляется право на получение льгот, в том числе ипотеки, субсидий, пособий и компенсаций в соответствии с его статусом и порядком прохождения службы. Чтобы заключить контракт на военную службу, кандидат должен соответствовать определенным требованиям.

– А каково денежное довольствие военнослужащих?

– Оно зависит от должности, звания и дополнительных выплат. Офицер, уволенный по орг. штатным мероприятиям, поступить на службу в звании сержанта или старшины не может.

– Расскажите, пожалуйста, про альтернативную службу

– Альтернативная гражданская служба – особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН